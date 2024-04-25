Франция предложила ввести санкции против «российской дезинформации» | 360°

25 апреля 2024, 06:16
Франция предложила ввести санкции против «российской дезинформации»
Bloomberg: Франция перед выборами в ЕП предложила ЕС ввести новые санкции
В Европе предложили ввести санкции против «российской дезинформации» в преддверии выборов в Европарламент. Инициативу Франции поддержали Латвия, Эстония, Литва, Нидерланды и Польша, сообщило агентство Bloomberg.
Французская делегация предложила Евросоюзу объявить новый режим санкций, направленный против «российской дезинформации» и операций по вмешательству в выборы по всему миру. Речь шла фактически об ужесточении рестрикций в отношении физических и юридических лиц, которых считали агентами влияния, — их активы заморозят и запретят въезд. Идею поддержали Латвия, Эстония, Литва, Польша и Нидерланды.
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«Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также возросла повсюду в Европе», — заявили авторы инициативы.
В Евросоюзе обсудили введение вторичных санкций против компаний из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга, которые поставляли запрещенные товары в Россию. Ограничения коснутся импортеров навигационных систем, антенн и некоторых комплектующих для электроники.
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