Франция предложила ввести санкции против «российской дезинформации» | 360°

Мир 25 апреля 2024, 06:16 Франция предложила ввести санкции против «российской дезинформации» Bloomberg: Франция перед выборами в ЕП предложила ЕС ввести новые санкции РИА «Новости»

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В Европе предложили ввести санкции против «российской дезинформации» в преддверии выборов в Европарламент. Инициативу Франции поддержали Латвия, Эстония, Литва, Нидерланды и Польша, сообщило агентство Bloomberg.

Французская делегация предложила Евросоюзу объявить новый режим санкций, направленный против «российской дезинформации» и операций по вмешательству в выборы по всему миру. Речь шла фактически об ужесточении рестрикций в отношении физических и юридических лиц, которых считали агентами влияния, — их активы заморозят и запретят въезд. Идею поддержали Латвия, Эстония, Литва, Польша и Нидерланды.

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«Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также возросла повсюду в Европе», — заявили авторы инициативы.

В Евросоюзе обсудили введение вторичных санкций против компаний из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга, которые поставляли запрещенные товары в Россию. Ограничения коснутся импортеров навигационных систем, антенн и некоторых комплектующих для электроники.