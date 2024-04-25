Еврокомиссия предложит ввести санкции против российского флота | 360°

Мир 25 апреля 2024, 10:57 Еврокомиссия предложит ввести санкции против российского флота Reuters: ЕК предложит ввести санкции за военные поставки из КНДР в Россию РИА «Новости»

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Еврокомиссия собирается ввести очередные санкции. На этот раз ограничения коснутся судов, которые якобы перевозят военную технику Северной Кореи в Россию. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Свои новые предложения ЕС озвучит во время подготовки 14-го пакета антироссийских санкций. Также ограничения коснутся танкеров, которые перевозят российскую нефть, продающуюся дороже установленного G7 потолка цен.

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Под санкции могут попасть и отечественные компании, закупающие оборудование для национальной армии. Еврокомиссия предлагает наложить ограничения на юридические лица из третьих стран, которые поставляют, по мнению ЕС, России электронику, полупроводники, чипы европейского и американского производства. Всего под санкции могут попасть 40 таких компаний из ОАЭ, Киргизии, Турции и Китая.

Европа продолжает политику ограничений. По данным агентства Bloomberg, во Франции выступили с инициативой ввести санкции против «российской дезинформации» перед выборами в Европарламент.