Будущий американский лидер Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост министра здравоохранения США. В социальной сети Truth Social он отметил, что кресло займет Роберт Кеннеди-младший.
«Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», — написал политик.
По словам избранного президента страны, ведомство под шефством Кеннеди-младшего сможет восстановить традиции «золотого стандарта научных исследований», благодаря которым удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.
Ранее Трамп выбрал, кто будет возглавлять Министерство юстиции США. На пост министра он номинировал конгрессмена Мэтта Гетца. Также республиканец выбрал кандидатуру на должность директора Национальной разведки — это бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которая в 2022 году вышла из Демократической партии.
«Перещеголял всех». Зеленского уличили в воровстве «кровавых» денег
Полиция в Комсомольске-на-Амуре накрыла интим-салон с несовершеннолетними
Зеленский снова придумал план. Теперь нелегитимный решил учить Украину стойкости
Пашинян шокировал армян переменами во внешнем виде
Стало известно, какие компании из России вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Стало известно, что произойдет с Кеннеди-младшим при Трампе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте