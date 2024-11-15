Стало известно, что произойдет с Кеннеди-младшим при Трампе

Будущий американский лидер Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост министра здравоохранения США. В социальной сети Truth Social он отметил, что кресло займет Роберт Кеннеди-младший.

«Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», — написал политик.

По словам избранного президента страны, ведомство под шефством Кеннеди-младшего сможет восстановить традиции «золотого стандарта научных исследований», благодаря которым удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.

Ранее Трамп выбрал, кто будет возглавлять Министерство юстиции США. На пост министра он номинировал конгрессмена Мэтта Гетца. Также республиканец выбрал кандидатуру на должность директора Национальной разведки — это бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которая в 2022 году вышла из Демократической партии.