Стало известно будущее российских военных баз в Сирии

Пришедшая к власти в Сирии вооруженная оппозиция пообещала обеспечить безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений. Об этом со ссылкой на источники в Кремле сообщило РИА «Новости».

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений», — заявили источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что российские официальные лица вступили в контакт с представителями сирийской оппозиции для достижения договоренностей.

Источники в Кремле ранее сообщили РИА «Новости», что добровольно оставивший пост президента Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где получил убежище. Собеседники агентства подчеркнули, что на такой шаг власти пошли из-за соображений гуманитарного характера.

О сложении полномочий Башаром Асадом после переговоров с оппозицией для мирной передачи власти ранее сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. Сам бывший глава государства исчез после того, как оппозиционные силы вошли в Дамаск. До последнего момента местонахождение Асала оставалось нераскрытым.