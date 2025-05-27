Стали известны условия ухода российских миротворцев из Приднестровья

Российские миротворцы покинут территорию Приднестровья после того, как будет достигнут прогресс в переговорном процессе по урегулированию конфликта в регионе. Об этом в разговоре РИА «Новости» рассказал посол России в Кишиневе Олег Озеров.

«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — заявил он.

Озеров напомнил, что Россия в этом процессе выступает не посредником, а гарантом урегулирования, и именно ее контингент в регионе гарантирует безопасность, соблюдение договоренностей 1992 года и невозобновленные военных действий. Российские военнослужащие покинут территорию только при достижении урегулирования конфликта между Приднестровьем и Молдавией.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сказала, что поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными и нарушают принятые антироссийские санкции. Она пообещала оказать помощь жителям ПМР только в том случае, если ее территорию покинут миротворцы из России.