Акции протеста в Приднестровье. Тысячи людей потребовали пропустить газ

Жители Приднестровья вышли на митинги с требованием пропустить газ

Тысячи жителей Приднестровья в пятницу вышли в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах к границе в Молдавией. Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что они требуют пропустить газ в республику.

Люди несут в руках плакаты, флаги России и непризнанной ПМР, а также скандируют «Молдова, пропусти газ».

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что поставки российского голубого топлива в Приднестровье являются незаконными и нарушают санкции. Она также пообещала оказать ПМР помощь, когда ее территорию покинут миротворцы из России.

Источник 22 января сообщил, что приоритетным вариантом поставок газа из России в Приднестровье является транспортировка топлива через турецкую территорию.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 20 января заявил о согласии властей региона на поставки через «Молдовагаз».