Telegraph: Великобритания разместит войска на Украине на 5 лет

Союзники в Европе обсудили отправку войск на Украину. Великобритания готова развернуть силы на пять лет, чтобы дать украинской армии время на восстановление, сообщил The Telegraph .

«Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — написал автор статьи.

По задумке британцев, это даст Вооруженным силам Украины передышку и позволит восстановиться. Интервенты обеспечат защиту воздушного пространства и акватории Черного моря, а затем поэтапно покинут страну.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили назвал миротворческий контингент механизмом обеспечения безопасности на Украине. По его мнению, отправка военных необходима, чтобы гарантировать обещанное президентом США Дональдом Трампом прекращение боевых действий.