Власти Франции и Великобритании запланировали военную интервенцию в Одессе и обсудили ее параметры на совещании начальников западных генштабов в Киеве. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», — сказала она.

По словам Захаровой, главной целью совещания в столице Украины, проходившего 4–5 апреля, было обсуждение вариантов размещения в стране «миротворческого контингента». Она оценила планы европейских лидеров создать коалицию участников «миротворческой миссии» одним словом — «мем».

Ранее на брифинге Захарова также публично обратилась к главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок, недавно высказавшейся о гордости за деда, воевавшего на стороне Третьего рейха. Официальный представитель МИД России вспомнила о ней, когда говорила о 80-й годовщине взятия Кенигсберга Красной армией.