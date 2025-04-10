В Британии назвали четыре цели миротворцев на Украине

Глава Минобороны Британии Гили назвал четыре цели миротворцев на Украине

Перед иностранным военным континентом на территории Украины будут стоять четыре главные цели. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили. Его слова привела газета The Guardian .

«Наши планы на Украине хорошо проработаны, у нас есть четкие цели. Во-первых, обеспечить безопасность в небе. Во-вторых, безопасность в море. В-третьих, поддержать мир на земле. А в-четвертых, поддержать ВСУ, чтобы они были самым сдерживающим фактором», — подчеркнул Гили.

По его словам, иностранные миротворцы на Украине могут стать надежным и преданным «механизмом безопасности».

«Он гарантирует, что любой достигнутый путем переговоров мир принесет то, что пообещал президент США Дональд Трамп, — длительный мир для Украины», — добавил глава британского Минобороны.

Ранее стало известно, что Украина предоставила Западу список желаний по миротворцам на своей территории.