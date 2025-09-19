Стали известны примерные сроки открытия границы Белоруссии и Польши

Белоруссия надеется, что власти Польши в течение недели откроют границу с республикой. Об этом БелТА сообщил глава белорусского Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

«Мы надеемся, что ситуация на границе в течение недели все-таки разрешится и от действий польских властей не пострадает польский бизнес», — сказал он.

Орловский отметил, что из-за закрытия границы польские фуры в Белоруссии оказались фактически заперты.

«В обычном порядке в стране происходит перегрузка грузов или перецепка полуприцепов на транспортное средство ЕАЭС. После того, как польская сторона закрыла границу, польские грузовики обратно выехать в Польшу не могут», — объяснил председатель комитета.

При этом въезд в Белоруссию у грузовиков временный, обычный срок — 10 дней. Он истек для всех фур, поэтому комитет продлил его еще на 10 суток, заключил Орловский.

Ранее в пятницу МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши на ковер.