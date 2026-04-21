Гросс заявил, что людям грозит исчезновение через 30-40 лет

Лауреат Нобелевской премии по физике Дэвид Гросс заявил, что человечество может столкнуться с экзистенциальной угрозой в ближайшие 30–40 лет. Его процитировало издание Daily Mail .

Прежде всего, исследователь выразил обеспокоенность ростом риска ядерной войны: усиливаются геополитические конфликты и напряженность между странами. По словам Гросса, современный мир стал более сложным с точки зрения баланса оружия массового поражения.

К числу угроз физик отнес развитие информационных технологий. Он напомнил, что автоматизацию и ИИ все чаще интегрируются в военные системы, что может привести к передаче критически важных решений машинам.

«Мы сами создали эти угрозы — и мы можем их остановить», — резюмировал ученый.

Ранее астролог и экстрасенс Павсекакий (Виктор) Богданов сделал вполне оптимистичный прогноз: исчезновение Земля не ожидается в течение 50–70 лет.