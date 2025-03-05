Стали известны подробности о состоянии папы римского

Папа римский Франциск, страдающий от двусторонней пневмонии, смог отдохнуть, несмотря на то что ему всю ночь проводили процедуру искусственной вентиляции легких. Как сообщил ТАСС , утром понтифик перешел на интенсивную кислородную подпитку через назальные трубки.

Его состояние остается стабильным, но общая клиническая картина пока сложная.

Служба печати Святого престола распространила текст проповеди, подготовленной к традиционной всеобщей аудиенции, которая проводится по средам.

Франциск находится в больнице с 14 февраля. Он пережил длительный респираторный приступ, из-за чего ему потребовалось переливание крови. После этого сообщалось о некотором улучшении состояния пациента.

Однако 28 февраля у него случился бронхоспазм, сопровождавшийся рвотой, что потребовало искусственной вентиляции легких. После этого последовали еще два эпизода дыхательной недостаточности.

Каждый день в Ватикане проходят молебны за его выздоровление. Кардинал Джанфранко Равази высказал предположение, что 88-летний Папа римский Франциск может отречься от престола. Ватикан сообщил, что состояние здоровья Папы остается критическим.

Основные кандидаты на пост папы римского уже известны. Первым в списке стоит опытный ватиканский дипломат Пьетро Паролин, который с 2013 года занимает должность государственного секретаря Ватикана.