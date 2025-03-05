Стали известны подробности о состоянии папы римского
ТАСС: папа римский получает кислородную подпитку через назальные трубки
Папа римский Франциск, страдающий от двусторонней пневмонии, смог отдохнуть, несмотря на то что ему всю ночь проводили процедуру искусственной вентиляции легких. Как сообщил ТАСС, утром понтифик перешел на интенсивную кислородную подпитку через назальные трубки.
Его состояние остается стабильным, но общая клиническая картина пока сложная.
Служба печати Святого престола распространила текст проповеди, подготовленной к традиционной всеобщей аудиенции, которая проводится по средам.
Франциск находится в больнице с 14 февраля. Он пережил длительный респираторный приступ, из-за чего ему потребовалось переливание крови. После этого сообщалось о некотором улучшении состояния пациента.
Однако 28 февраля у него случился бронхоспазм, сопровождавшийся рвотой, что потребовало искусственной вентиляции легких. После этого последовали еще два эпизода дыхательной недостаточности.
Каждый день в Ватикане проходят молебны за его выздоровление. Кардинал Джанфранко Равази высказал предположение, что 88-летний Папа римский Франциск может отречься от престола. Ватикан сообщил, что состояние здоровья Папы остается критическим.
Основные кандидаты на пост папы римского уже известны. Первым в списке стоит опытный ватиканский дипломат Пьетро Паролин, который с 2013 года занимает должность государственного секретаря Ватикана.