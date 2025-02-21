Папа римский Франциск может отречься от престола

Кардинал Джанфранко Равази не исключает, что папа римский Франциск может уйти с поста, как это сделал его предшественник Бенедикт XVI, если по состоянию здоровья не сможет выполнять свои обязанности. В интервью газете Corriere della Sera он обратил внимание, что Франциск стремится завершить Юбилейный год христианства, который отмечается Римско-католической церковью в этом году.

«Если папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке. Решать ему, за ним последнее слово. У него есть большое желание провести юбилейный год, посвященный надежде. Для него это важно», — сказал кардинал.

С 14 февраля 88-летний Франциск находится в больнице с диагнозом «двусторонняя пневмония». В СМИ все чаще появляются предположения о его скорой кончине, что вызывает бурную дискуссию о предстоящем конклаве — закрытом голосовании кардиналов по выбору нового папы римского.

Также не исключено, что Франциск отречется от престола. Он неоднократно подчеркивал, что Бенедикт XVI, ставший первым за последние 600 лет добровольно отрекшимся от престола папой, «открыл путь своим преемникам». Более того, Франциск рассказал, что сразу подписал письмо с отречением, которое будет рассмотрено в случае его недееспособности. Он сообщил, что передал это письмо бывшему госсекретарю Тарчизио Бертоне и не знает, где оно сейчас находится.

Основные претенденты на пост папы римского уже известны. Первый кандидат — опытный ватиканский дипломат Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана с 2013 года. Второй — Луис Антонио Тагле из Филиппин, которому 67 лет, он известен своими наградами от католического рыцарского ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского. Третий — кардинал Фридолин Амонго из Демократической Республики Конго.