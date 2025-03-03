Тревожные новости о папе римском пришли из Ватикана

У госпитализированного папы римского Франциска случились два резких эпизода дыхательной недостаточности, вызванных обильным скоплением слизи и бронхоспазмом. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола на официальном сайте .

Как уточнили в Ватикане, чтобы снять критические симптомы, понтифик прошел две бронхоскопии с удалением избыточных выделений из бронхов. Медики подчеркнули, что несмотря на осложнения, папа римский сохраняет ясное сознание и может реагировать на назначенные процедуры.

Его текущее состояние описывают как стабильное, но требующее постоянного врачебного контроля. Медики продолжают комплексное наблюдение и оценивают дальнейшие риски развития пневмонии.

Папа римский Франциск находится в больнице с 14 февраля. Его госпитализировали с бронхитом, но позже состояние понтифика ухудшилось.

Кардинал Джанфранко Равази 21 февраля допустил, что 88-летний папа римский Франциск может отречься от престола. На следующий день Ватикан констатировал, что состояние папы римского остается критическим.