Стали известны подробности аварии с российскими туристами в Турции

РСТ: часть туристов после ДТП в Турции отправили в отель

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции . Как сообщили в пресс-службе РСТ, авария произошла по дороге из аэропорта Антальи. Сейчас пострадавшие находятся в госпиталях, где их осматривают врачи.

«В автобусе находилось 22 взрослых и три ребенка. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте, находятся в контакте с гостями, а также со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия», — отметили в РСТ.

Часть туристов уже отправили в отель после осмотра.

В туркомпании Anex также уточнили, что гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки.

Как сообщил Telegram-канал Shot, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Автобус вылетел в кювет на бульваре Мустафа Бея в районе Гюндогду. После падения он врезался в теплицу.

Ранее автобус упал с обрыва в Анталье. Пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников.