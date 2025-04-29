Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Есть пострадавшие

Shot: автобус с российскими туристами перевернулся по пути из Анталии в Сиде

Автобус с российскими туристами улетел в кювет и перевернулся в Турции, пострадали 19 человек, в том числе водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, в какой-то момент машина потеряла управление, вылетела с трассы и при падении столкнулась с теплицей. Всего в салоне находились 25 россиян. Других подробностей ДТП пока не сообщается.

Генконсульство России пока не комментировало происшествие.

В конце марта похожая авария произошла на Пхукете. Перевернулся автобус, в котором находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы, но после обследования в больнице их отпустили. Предположительно, у машины отказали тормоза, водитель не вписался в поворот, и автобус опрокинулся.