Стали известны планы Трампа по Кубе

Президент Бразилии Лула да Силва: у Трампа нет намерения вторгаться на Кубу

Президент США Дональд Трамп не планирует вторгаться на Кубу. Об этом изданию The Hill заявил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Я слышал его, если перевод был верным, как он говорил, что нет намерения вторгаться на Кубу. Это то, что передал переводчик», — отметил да Силва.

Президент Бразилии подчеркнул, что считает слова Трампа позитивным знаком, и указал на готовность властей Кубы к диалогу.

Ранее Трамп заявлял, что намерен задействовать созданные им «великие вооруженные силы» и новой целью США станет Куба. При этом он не уточнил, что хочет делать, попытавшись обратить слова в шутку.

После этого госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США рассчитывают «заняться Кубой» в будущем. Он назвал Остров свободы «несостоятельным государством», которое дружественно соперникам американской стороны.