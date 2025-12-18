Стали известны планы США в отношении Украины

США намерены получать половину от доходов компаний, которые начнут заниматься восстановлением Украины. Об этом в блоге на платформе Substack сообщил лауреат Пулитцеровской премии и американский журналист Сеймур Херш.

По его информации, новая организация под руководством спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера будет отвечать за распределение средств и подбор подрядчиков.

Херш добавил, что в процесс урегулирования украинского конфликта может активнее войти глава армии Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл вместо «проявившего некомпетентность» министра обороны Пита Хегсета.

Ранее стало известно, что делегации России и США могут провести переговоры в Майами 20 и 21 декабря. От России во встрече примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В Кремле отмечали, что перед этим российской стороне нужно ознакомиться с результатами переговоров США и Украины.