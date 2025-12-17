Россия и США могут продолжить переговоры в Майами

Politico: делегации России и США проведут переговоры в Майами на выходных

Делегации России и США могут провести переговоры по урегулированию украинского конфликта 20 и 21 декабря в Майами. Об этом сообщила газета Politico.

«Ожидается, что американские и российские официальные лица встретятся в Майами в эти выходные», — отметили в публикации.

По информации издания, на встрече Россию будет представлять глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. В составе американской делегации будут спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и главный советник Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что перед стартом организации следующего раунда переговоров по Украине, надо изучить результаты контактов страны с США при участии европейских стран в Берлине.