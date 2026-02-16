Стали известны планы российских переговорщиков в Женеве

Российская делегация прилетит на переговоры в Женеву во вторник утром

Российская делегация прилетит в Женеву на переговоры рано утром 17 февраля. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Они прилетают в пять-шесть утра, а улетят в среду вечером. Пока так, но все может переиграться», — сказал собеседник агентства.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта пройдет в Женеве 17–18 февраля. Стороны планируют обсудить условия урегулирования конфликта, включая военные, политические и гуманитарные вопросы. Также на встрече могут затронуть тему Запорожской АЭС.

Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Помимо него в делегации будет также начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.