Песков: глава ГРУ Костюков примет участие в переговорах с Украиной в Женеве

Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«[В Абу-Даби] нашу группу возглавлял Костюков. <…> Действительно, делегация будет расширена в этот раз — помимо [помощника президента Владимира] Мединского там будет замминистра [Михаил] Галузин и другие официальные лица», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее произошло покушение на заместителя Костюкова в Москве, после чего в Кремле заявили, что делегацию в Женеве возглавит Мединский.

Ранее The New York Times сообщила, что США усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского перед новым раундом переговоров. Администрация Белого дома намерена завершить конфликт к лету.