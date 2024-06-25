Стали известны новые главы ЕК, Евросовета и евродипломатии

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на должности главы ЕК, Евросовета и евродипломатии. Об этом сообщило DPA .

На пост главы Евросовета выдвинули бывшего премьера Португалии Антониу Кошту, а на должность главы евродипломатии — премьера Эстонии Каю Каллас. По решению лидеров ЕС, возглавлять Еврокомиссию снова будет Урсула фон дер Ляйен.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран объединения провели дискуссию о том, кого именно поставить на должность председателя ЕК. По информации RT, некоторые государства не захотели назначать фон дер Ляйен на этот пост.

Ранее 360.ru опубликовал ее подробную биографию. До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения.