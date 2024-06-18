В Евросоюзе не смогли договориться о кандидатах на ключевые должности

Лидеры стран Евросоюза пока не смогли договориться о том, кто станет главой Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова привело РИА «Новости» .

«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», — сказал он по итогам неформальной встречи.

Там главы государств обсуждали стратегическую повестку на пять лет, а также кандидатов на ключевые посты.

Главным кандидатом на пост главы ЕК считается действующий председатель Урсула фон дер Ляйен. Ее фракция Европейская народная партия победила на выборах в Европарламент, получив 135 мандатов. Но не всем в Европе нравится эта кандидатура.

Политолог Геннадий Подлесный рассказал 360.ru, что в Евросоюзе идет противостояние между главами ЕК и Евросовета. По его словам, глава Евросовета Шарль Мишель предложил исключить Урсулу фон дер Ляйен из списка участников неформального ужина, на котором будут обсуждаться кандидаты на ключевые посты. Эксперт пояснил, что конфликт начался из-за того, что Урсула фон дер Ляйен перестала согласовывать свои действия с ЕС, хотя это противоречит Уставу и традициям Евросоюза.