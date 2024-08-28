Стали известны два варианта судьбы Дурова после окончания допроса у судьи

РИА «Новости»: ведущий допрос Дурова судья имеет право на предъявление обвинения

Фото: «ВКонтакте»

Первое судебное заседание основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова может закончиться предъявлением обвинения. Такое право имеет следственный судья, который снял с предпринимателя статус задержанного. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

Собеседник агентства подчеркнул, что Дурова привезли к судье для проведения допроса, по итогам вынесут окончательное решение: освободить предпринимателя или же предъявить ему обвинение для продления содержания под стражей.

«Следственный судья прекратил задержание Павла Дурова и доставил его на первый допрос и возможное предъявление обвинения», — заявил источник в прокуратуре Парижа.

Сколько времени продлится допрос — зависит только от решения следственного судьи.

Основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Баку.

Прокуратура Парижа сообщила, что предприниматель проходит по уголовному делу о преступлениях, совершенных на его платформе, среди которых незаконные транзакции, продажа наркотиков, мошенничество и распространение детской порнографии.

В минувший понедельник, 27 августа, Дурову продлили срок содержания под стражей на 48 часов. Этот срок истекал сегодня, но судья своим решением прекратил его досрочно.

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте