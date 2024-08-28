Стали известны два варианта судьбы Дурова после окончания допроса у судьи

Первое судебное заседание основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова может закончиться предъявлением обвинения. Такое право имеет следственный судья, который снял с предпринимателя статус задержанного. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

Собеседник агентства подчеркнул, что Дурова привезли к судье для проведения допроса, по итогам вынесут окончательное решение: освободить предпринимателя или же предъявить ему обвинение для продления содержания под стражей.

«Следственный судья прекратил задержание Павла Дурова и доставил его на первый допрос и возможное предъявление обвинения», — заявил источник в прокуратуре Парижа.

Сколько времени продлится допрос — зависит только от решения следственного судьи.

Основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Баку.

Прокуратура Парижа сообщила, что предприниматель проходит по уголовному делу о преступлениях, совершенных на его платформе, среди которых незаконные транзакции, продажа наркотиков, мошенничество и распространение детской порнографии.

В минувший понедельник, 27 августа, Дурову продлили срок содержания под стражей на 48 часов. Этот срок истекал сегодня, но судья своим решением прекратил его досрочно.