«Стала самодостаточной». Британцев шокировали российские супермаркеты

Пара британцев посетила Москву и проверила, насколько правдивы сообщения западных СМИ о том, что российские магазины пустуют из-за санкций. Путешественников удивило, что в российских супермаркетах полки ломятся от продуктов и товаров, сообщило «ИноСМИ».

Они побывали в супермаркете, который находится рядом с их отелем, назвав его большим и роскошным.

«На наш взгляд, это довольно роскошный супермаркет. Лук упакован, цукини в упаковке. Мы понимаем, что это репрезентативная картина для России в целом», — отметили они.

Британцы обрадовались наличию в российских магазинах иностранных товаров — шоколада Milka и Lindt. Причем последний оказался даже дешевле, чем в Великобритании.

Они отметили, что, например, в отделе свежих продуктов большинство сыров сделано в России. А мясо и колбасы поступают в магазины от местных фермеров. Путешественники сделали вывод, что Россия стала очень самодостаточной страной.

Также британцев поразило наличие в российских торговых точках собственной колы, которая стоит в два раза дешевле. Они признались, что не ожидали найти в столичных магазинах многие товары.

Ранее экономист из Чикаго Джон Уилсон в качестве эксперимента попробовал прожить месяц в России на пенсию в 15 тысяч рублей.