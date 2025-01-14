Американец месяц жил в России на одну пенсию

Экономист из Чикаго Джон Уилсон решился на необычный эксперимент. Американец месяц попробовал прожить на пенсию в России, сообщил «Царьград».

На авантюру иностранца подтолкнула коллега Анастасия, которая рассказала, что ее бабушка живет на 15 тысяч рублей в месяц. Он не поверил и решил попробовать на деле. В первые же дни эксперимента мужчина понял, что хлопья с миндальным молоком нужно заменить манной кашей, а кофе — на чай.

Каждый поход в магазин для Уилсона стал настоящим квестом. Ему приходилось искать товары подешевле, изучать расписание акций и придумывать, как сэкономить.

Однако настоящие трудности произошли, когда американец простудился и узнал цены на лекарства в аптеках. Тут пришлось воспользоваться советами соседей — пить липовый чай и делать ингаляции над картошкой.

За месяц Уилсон научился использовать газеты вместо полотенец, превращать пустые банки в контейнеры для хранения и перерабатывать старые вещи. Но больше всего его восхитила помощь, которую ему оказывали россияне. Они угощали его продуктами и делились бюджетными рецептами.

К концу эксперимента Джон понял, что месяц стал для него серьезным испытанием. Также он назвал русских бабушек — финансовыми гениями. Ведь так, как они живут и планируют свой бюджет, не может никто, резюмировал экономист.

После Нового года страховые пенсии в России увеличились на 7,3%. По данным Минтруда, в феврале произойдет новая индексация.