Стала известна возможная причина увольнения Уолтца с поста советника по нацбезопасности

Майк Уолтц, помощник президента США по национальной безопасности, и его заместитель Алекс Вонг уволены 1 мая. Об этом сообщили источники телеканала Fox News .

Предположительно, Уолтца и Вонга отстранили из-за скандала с Signal. Пользователь с именем Майк Уолтц обратился к главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу с запросом на подключение к чату. Голдберг написал об этом в статье 24 марта.

Как уточнило издание CBS, в марте Уолтц по ошибке пригласил журналиста в чат, где члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против хуситов. В переписке участвовали министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены совета.

Президент США Дональд Трамп отказался увольнять министра обороны Пита Хегсета после скандала с утечкой секретной информации из чата в мессенджере.