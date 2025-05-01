Советник Трампа Уолтц и его заместитель покинут посты
CBS: Уолтц уйдет с должности советника президента США по нацбезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинет пост вместе со своим заместителем Алексом Вонгом. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS.
По его информации, увольнение произойдет 1 мая.
CBS напомнил, что в марте Уолтц оказался в центре скандала – он по ошибке пригласил журналиста в чат, где члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против хуситов.
Несмотря на утечку данных, президент Дональд Трамп не стал настаивать на увольнении советника и назвал его «хорошим человеком», который «усвоил урок». Глава государства также встал на защиту главы Пентагона Пита Хегсета, который тоже состоял в чате, сообщил RT.
UPD: информацию об увольнении Уолтца и Вонга подтвердил телеканал Fox News.