Советник Трампа Уолтц и его заместитель покинут посты

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинет пост вместе со своим заместителем Алексом Вонгом. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS .

По его информации, увольнение произойдет 1 мая.

CBS напомнил, что в марте Уолтц оказался в центре скандала – он по ошибке пригласил журналиста в чат, где члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против хуситов.

Несмотря на утечку данных, президент Дональд Трамп не стал настаивать на увольнении советника и назвал его «хорошим человеком», который «усвоил урок». Глава государства также встал на защиту главы Пентагона Пита Хегсета, который тоже состоял в чате, сообщил RT.

UPD: информацию об увольнении Уолтца и Вонга подтвердил телеканал Fox News.