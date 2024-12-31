Журналист Дмитрий Гордон* сообщил, что якобы запланированные на 30 декабря переговоры между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом сорвались. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Гордон* заявил, что Путин и Трамп должны были обсудить пути завершения конфликта. Он предположил, что ситуация на поле боя может усугубиться. По его словам, на протяжении всей прошлой недели велись обсуждения между Россией и США, встреча должна была стать решающей.

«Путин окончательно отверг мирный план Трампа, что привело к отмене встречи», — отметил он.

Журналист также указал, что после срыва переговоров с Путиным Трамп увеличит поддержку Украины и вооружит ВСУ современным оружием, включая ракеты Tomahawk.

В своих заявлениях он не привел ни одного подтверждения.

Ранее на Украине задержали экс-депутата Верховной рады, который готовил покушение на Гордона*. Народный избранник состоял в организованной преступной группировке.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.