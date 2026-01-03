Стала известна цена спортивного костюма захваченного американцами Мадуро

Захваченный американцами Мадуро был в самом дорогом спортивном костюме Nikе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дома носил самый дорогой спортивный костюм из последней модельной линейки Nike. Его стоимость на сайте компании составляет 140 долларов (11 тысяч рублей).

Костюм линейки Nike Tech на венесуэльском лидере можно увидеть на фотографии , которую опубликовал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По данным CNN, бойцы подразделения американского спецназа «Дельта Форс» вместе с агентами ФБР задержали Мадуро вместе с женой Силией Флорес в спальне резиденции.

Главу государства перевозили на военном корабле Iwo Jima в больших наушниках и полностью затемненных очках на глазах, чтобы он не мог сориентироваться, где находится. После выхода на сушу Мадуро с супругой доставили в Южный окружной суд Нью-Йорка, где им предъявили обвинение.