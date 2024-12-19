Стала известна сумма закупок стрелкового оружия для польской армии

IAR: польская армия закупит стрелковое оружие на сумму 250 миллионов долларов

Польская армия заключит контракты на закупку стрелкового оружия на сумму 250 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство IAR .

«Сегодня Агентство вооружения и оружейная фабрика „Лучник“ в Радоме подпишут контракты на поставку вооружения для солдат польской армии», — сообщило агентство.

В документе говорится о 45 тысячах карабинов MSBS GROT, 1300 подствольных гранатометах и 13 тысячах пистолетах VIS 100. Общая стоимость контракта составляет более миллиарда злотых, это более 250 миллионов долларов. Поставки запланировали на 2026–2029 годы. По соглашению возможны поставки дополнительного вооружения.

Польша отказалась отправлять войска на Украину, объяснив это историческим фактором. Отправку войск могут расценить как оккупацию западных областей Украины, заявил глава спецслужбы Яцек Севера и добавил, что Польша старается опровергнуть подобные обвинения.