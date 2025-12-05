Стала известна судьба разлученных из-за конфликта на Украине семей

Более 20 разлученных из-за украинского конфликта семей скоро воссоединятся. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что воссоединение проходит при непосредственном участии института уполномоченного по правам человека России и Украины.

«Мы постоянно занимаемся воссоединением семей. Буквально в ближайшее время воссоединятся более 20 семей, которые оказались разобщены», — сказала она.

Москалькова добавила, что омбудсмены России и Украины помогают друг другу в вопросах по теме прав человека. В частности, речь идет о договоренностях по взаимным посещениям пленных, передаче им писем и посылок от близких.

«В декабре запланирована акция по передаче двух тысяч посылок для российских военнопленных, такого же количества — для украинских пленных», — заключила уполномоченный по правам человека.

Ранее Россия получила с Украины изувеченное черными трансплантологами тело пленного.