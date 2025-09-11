Пятеро подозреваемых в подрывах «Северных потоков» после теракта могли скрыться на Украине. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По ее информации, это затруднит следствие, поскольку Украина не выдает своих граждан. При этом в итальянской тюрьме находится украинец Сергей Кузнецов, который, по версии следствия, был координатором группы. Его планируют передать Германии.

Адвокат Кузнецова сообщил, что его подзащитного держат в переполненной камере, а из украинского посольства к задержанному так никто и не пришел, хотя до конца 2023 года тот служил в ВСУ.

Немецкое издание Die Welt отмечало, что экипаж причастной к подрыву яхты «Андромеда» действовал по указанию возглавлявшего в то время украинскую армию Валерия Залужного.