В Германии установили причастность Залужного к подрыву «Северных потоков»
Welt: исполнители подрыва «Северных потоков» действовали по заданию Залужного
Члены причастной к подрыву газопроводов яхты «Андромеда» действовали по распоряжению занимавшего ранее пост главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание Die Welt.
Один из следователей заявил, что комиссия федерального управления уголовной полиции убеждена, что экипаж «Андромеды» получил задание именно от Залужного, который в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании.
Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Оператор инфраструктуры Nord Stream AG отмечал, что сроки ремонта оценить невозможно, а разрушения на газопроводах беспрецедентны.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль охарактеризовал подрыв газопроводов как акт террора. Он напомнил, что ЧП продолжают расследовать, и выразил уверенность в установлении виновных.