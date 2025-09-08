Члены причастной к подрыву газопроводов яхты «Андромеда» действовали по распоряжению занимавшего ранее пост главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание Die Welt .

Один из следователей заявил, что комиссия федерального управления уголовной полиции убеждена, что экипаж «Андромеды» получил задание именно от Залужного, который в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Оператор инфраструктуры Nord Stream AG отмечал, что сроки ремонта оценить невозможно, а разрушения на газопроводах беспрецедентны.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль охарактеризовал подрыв газопроводов как акт террора. Он напомнил, что ЧП продолжают расследовать, и выразил уверенность в установлении виновных.