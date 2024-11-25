Источник назвал вероятную сумму ущерба от пожара на Superjet в Анталье

Страховщики оценили ущерб авиакомпании «Азимут» от пожара Sukhoi Superjet 100 в Анталье в два-три миллиарда рублей. Об этом рассказал источник РИА «Новости» на страховом рынке.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о полной потере самолета, восстановить его невозможно. Учитывая возраст борта, авиакомпания потеряет не меньше двух миллиардов рублей — точной суммы источник издания не назвал.

Накануне в аэропорту Антальи при посадке загорелся прилетевший из Сочи Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». Пассажиров удалось эвакуировать, никто не пострадал.

Сегодня, 25 ноября, СК РФ возбудил по факту возгорания на борту этого самолета уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве оценили материальный ущерб пассажиров не менее чем в один миллион рублей.