В Кремле раскрыли формат переговоров Путина и Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится нанести официальный визит президенту России Владимиру Путину. Встречу политиков планируют провести как в расширенном, так и в узком составе, рассказал журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что главным вопросом визита Моди в Москву станет независимость и стратегические интересы Индии. Премьер-министр посетит российскую столицу и в дипломатической беседе с Путиным затронет вопрос «исторического взаимодействия и партнерства».

Для Моди поездка в Россию станет первой за последние четыре года. В последний раз он встречался с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году. В этот раз, обратил внимание Песков, от индийских коллег в Москве ожидают «важного полноформатного визита».

По информации газеты The Tribune, поездка премьер-министра Индии продлится два дня и «должна иметь ключевое значение для дипломатического статуса двух стран», так как визит не приурочен к крупным политическим мероприятиям.

Ранее глава МИД Индии Винай Кватра назвал одну из возможных причин визита Моди в Россию. По информации индийских дипломатов, премьер-министр планирует обсудить с Путиным увольнение сограждан, по ошибке отправленных в зону СВО.