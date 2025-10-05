Стала известна новая стратегия ЕС по снижению зависимости от США и Китая

FT: Евросоюз готовит план по снижению зависимости от США и Китая в области ИИ

ЕС разрабатывает новую стратегию в сфере искусственного интеллекта, направленную на снижение технологической зависимости от США и Китая. Основная цель — продвижение собственных ИИ-платформ для обеспечения безопасности и стабильности. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Брюссель представит план, направленный на обеспечение цифрового суверенитета, предупреждая, что технологии могут быть „превращены в оружие“ геополитическими противниками», — отметили авторы материала.

Бельгия готовится представить новый план по укреплению позиций ЕС в глобальной гонке за передовые технологии. В рамках этой стратегии Европа намерена развивать собственные платформы искусственного интеллекта и уменьшать зависимость от иностранных поставщиков.

Новая стратегия Еврокомиссии по ИИ должна стимулировать развитие европейских технологий в этой области, обеспечивая безопасность и устойчивость. Это укрепит промышленную конкурентоспособность блока.

