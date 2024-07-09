Стала известна «хорошая для России» новость о НАТО

Североатлантическому альянсу в будущем придется столкнуться с экономическими проблемами, но русофобский курс блока все равно не изменится. Об этом РИА «Новости» заявил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.

Он подчеркнул, что финансовые трудности неизбежно повлияют на военные возможности НАТО и на сплоченность участников альянса. По словам эксперта, блок «останется ястребиным и русофобским», но напор его враждебной риторики снизится.

«Хорошая новость состоит в том, что США и ЕС в ближайшее время войдут в период больших экономических трудностей, которые окажут серьезное влияние как на возможности, так и на сплоченность НАТО», — подчеркнул французский генерал в отставке.

Делавард добавил, что новый генсек НАТО Марк Рютте лишится средств для действий, а поиск компромиссов усложнится.

Ранее агентство Reuters сообщило, что альянс на следующем саммите начнет прорабатывать вопрос организации дополнительных бригад для усиления «защиты от России». Анонимный военный источник отметил, что НАТО потребуется от от 35 до 50 групп, которые будут насчитывать от трех до семи тысяч военнослужащих.