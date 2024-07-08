НАТО собрался собрать бригады для «защиты от России»

Reuters: НАТО планирует создать 50 дополнительных бригад для «защиты от России»

Adrian Wyld/Keystone Press Agency
Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

На грядущем саммите НАТО поднимут вопрос о создании дополнительных бригад для усиления «защиты от России». Информацию о секретных планах опубликовало агентство Reuters со ссылкой на анонимный военный источник.

По его данным, Североатлантическому альянсу потребуется от 35 до 50 новых бригад, каждая из которых насчитывает от трех до семи тысяч военнослужащих. Собеседник агентства отметил, что уже на этом этапе могут возникнуть сложности, поэтому, возможно, часть войск будет переведена из других регионов.

Источник, говоривший на условиях анонимности, отказался предоставить какие-либо подробности о намерениях альянса.

На просьбу прокомментировать эти планы представитель НАТО заявил, что военные планировщики определили «подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты альянса».

Он также добавил, что сейчас в приоритете воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные формирования.

В прошлом году НАТО уже разработал план на случай прямого столкновения с Россией. Эта была первая подобная разработка со времен холодной войны.

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