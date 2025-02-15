Стала известна дата проведения саммита БРИКС

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в Бразилии 6 и 7 июля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

«Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», — отметили в сообщении.

Председателем сообщества в 2025 году выбрали Бразилию. В прошлом году объединение возглавляла Россия.

Ранее сообщалось, что к БРИКС в качестве партнера присоединилась Нигерия. Она стала девятой страной — партнером организации после Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

Президент России Владимир Путин в 2024 году одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС. Ее планируют реализовать как многоязычный мониторинговый правозащитный портал.