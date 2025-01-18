Нигерия присоединилась к БРИКС и стала девятой страной в качестве государства — партнера объединения. Об этом сообщили на сайте МИД Бразилии.

«Исполняя обязанности временного председателя БРИКС, правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном приеме Нигерии в качестве страны — партнера группы», — уточнило внешнеполитическое ведомство страны.

Нигерия стала девятой страной — партнером организации вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года. В прошлом году объединение возглавляла Россия.

Бразильский МИД отметил, что Нигерия занимает шестое место в мире по численности населения и первое место в Африке. Кроме того, является одной из крупнейших экономик континента.

У БРИКС и Нигерии имеются общие интересы, так как африканская республика играет активную роль в укреплении сотрудничества между странами глобального Юга.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что союз с Россией укрепляет суверенитет и государственность республики.