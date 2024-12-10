Путин одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС

Президент Владимир Путин поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС. Об этом он заявил на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Член СПЧ Александр Ионов в ходе мероприятия попросил главу государства высказать свое мнение об инициативе по созданию правозащитной организации в рамках БРИКС.

По его словам, новая структура поможет сформировать новую глобальную архитектуру гуманности. Под эгидой правозащитной организации БРИКС создадут многоязычный мониторинговый правозащитный портал, на котором смогут публиковать данные об отчетах по соблюдению прав человека в разных регионах, добавил Ионов. Президент одобрил его инициативу.

«Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем все, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно», — подчеркнул он.

Глава государства также согласился, что в стране необходимо обеспечить соблюдение прав человека. Ранее Путин отметил рост технологий в России, несмотря на введенные Западом санкции. По его мнению, экономические ограничения стали стимулом для разработки отечественного ПО.