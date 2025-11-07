«Стал разговорчивым». Зеленский по-хамски ответил на предложение Лукашенко

Украина не нуждается в доброте со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил на брифинге глава киевского режима Владимир Зеленский, его процитировал Telegram-канал «Страна.ua».

«Лукашенко стал очень разговорчивым. Нам его доброта к украинскому народу <…> не нужна», — отметил глава киевского режима.

Таким образом Зеленский прокомментировал предложение Лукашенко, который сообщил, что в Белоруссии готовы принять мигрантов с Украины. По словам белорусского лидера, беженцам готовы предоставить хорошие условия.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинцы должны воспринимать приглашение в Белоруссию как сигнал надежды, ведь в там нет ни ТЦК, ни СБУ. Он назвал слова Лукашенко не обычным жестом, а настоящей поддержкой. Также в Белоруссии ранее выразили готовность разместить миротворцев на Украине.