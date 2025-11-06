«Там нет ТЦК и СБУ». В приглашении Лукашенко увидели надежду для украинцев

Приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко украинцев в страну нужно воспринимать как сигнал надежды. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он назвал слова белорусского лидера не просто жестом, а настоящей поддержкой.

«Для многих украинцев, оказавшихся в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, — это станет стимулом и поддержкой», — отметил Дмитрук.

Депутат добавил, что все больше его соотечественников предпочитают переехать в Белоруссию и Россию, считая их безопасными для жизни. По словам Дмитрука, жители ДНР забирают к себе родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

«Потому что там есть свет, вода и тепло. Есть работа. И нет ни ТЦК, ни СБУ», — резюмировал парламентарий.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовы принимать мигрантов с Украины. Он пообещал создать им такие же условия жизни, как и у белорусов.