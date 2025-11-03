Белоруссия выразила готовность разместить миротворцев на Украине

Белорусские миротворцы готовы к размещению на Украине при необходимости. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил республики Алексей Скобей.

По его словам, это решение зависит не только от Белоруссии, но и от сторон-участников конфликта. Белоруссия готова оказать помощь по просьбе России и Украины.

«Если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, то необходимо обратиться в данную организацию. Далее будет определяться какие это будут страны. Все должно быть по обоюдному решению. После этого, соответственно, главой государства будет принято решение о направлении», — сообщил Скобей.

Ранее «коалиция желающих» пожелала разместить на Украине западных военных. Но президент России Владимир Путин предупредил, что переброска западного военного контингента на Украину станет первым шагом к вступлению республики в НАТО. Он заявил, что ввод европейских военных на Украину недопустим.