США запретили коммерческим рейсам летать над территорией Венесуэлы

Федеральное авиационное управление США запретило коммерческим лайнерам полеты над территорией Венесуэлы из-за военной активности. Об этом сообщила газета The New York Times .

В управлении отметили, что решение приняли из-за рисков для безопасности, связанных с военной активностью в регионе. Уведомление вступило в силу 3 января в 02:00 по времени Венесуэлы (09:00 по московскому времени). Ограничение рассчитано на 23 часа.

Белый дом ранее подтвердил, что Соединенные Штаты наносят удары по Венесуэле. Перед атакой президент США Дональд Трамп провел совещание по нацбезопасности в своем поместье в Мар-а-Лаго.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране. США атаковали военные и гражданские объекты на территории Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.