США заказали производство ракет GMLRS

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на поставку GMLRS на $3,4 млрд

Фото: РИА «Новости»

Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS. Его сумма составила 3,4 миллиарда долларов. Соответствующая информация появилась на сайте Минобороны США.

«Корпорация Lockheed Martin получила модификацию к контракту на сумму 3,43 миллиарда долларов на управляемые ракетные системы залпового огня GMLRS», — отметили в заявлении.

По данным ведомства, поставку ракет запланировали до октября 2027 года. Ими пополнят арсенал американской армии в штате Алабама.

Ранее стало известно, что корпорация Lockheed Martin также модернизирует истребители пятого поколения F-35. Наибольший объем работ планируется провести в Орландо и завершить к сентябрю 2028 года. Кроме того, Lockheed Martin будет работать над созданием комплексов ПВО Patriot.

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