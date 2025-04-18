США заявили о необходимости понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине

Рубио: США нужно за пару дней понять, можно ли завершить конфликт на Украине

Руководству США в течение нескольких дней необходимо понять, можно ли в скором времени достичь завершения украинского конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции во французском аэропорту Ле-Бурже заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его процитировало РИА «Новости» .

Он охарактеризовал переговоры с французской стороной в Париже как позитивные и отметил, что Белый дом рассчитывает скоро получить от Украины ответ на предложения США.

По его словам, американские власти после трех лет поддержки ВСУ сосредоточатся на другом. Рубио также напомнил, что США потратили на Украину миллиарды долларов.

«Теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться», — подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил украинского лидера Владимира Зеленского, что его ждут большие проблемы, если он не согласится пойти на сделку по полезным ископаемым. Глава Белого дома предостерег коллегу от непродуманных действий и заверил, что Украина не сможет вступить в НАТО, если страна не подпишет соглашение.