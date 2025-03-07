США заявили о готовности без промедления ужесточить санкции против России

Бессент: США готовы усилить санкции против России для ускорения достижения мира

США могут пойти на ужесточение санкций против России в сфере энергетики, если это поможет добиться окончания боевых действий на Украине. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, его процитировало агентство Bloomberg .

«Текущая адм инистрация без колебаний „достанет все козыри“ в плане санкций для того, чтобы получить больше рычагов давления в достижении мирного урегулирования», — заявил Бессент.

Он также добавил, что «для достижения немедленного максимального эффекта», санкции против России будут применять явно и агрессивно.

Помимо этого, он упомянул также усиление ограничительных мер против иранской нефтяной промышленности.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что делегации США и Украины во время встречи в Саудовской Аравии планируют обсудить основные моменты договоренностей по урегулированию конфликта.