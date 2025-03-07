США заявили о готовности без промедления ужесточить санкции против России
Бессент: США готовы усилить санкции против России для ускорения достижения мира
США могут пойти на ужесточение санкций против России в сфере энергетики, если это поможет добиться окончания боевых действий на Украине. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, его процитировало агентство Bloomberg.
«Текущая адм инистрация без колебаний „достанет все козыри“ в плане санкций для того, чтобы получить больше рычагов давления в достижении мирного урегулирования», — заявил Бессент.
Он также добавил, что «для достижения немедленного максимального эффекта», санкции против России будут применять явно и агрессивно.
Помимо этого, он упомянул также усиление ограничительных мер против иранской нефтяной промышленности.
Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что делегации США и Украины во время встречи в Саудовской Аравии планируют обсудить основные моменты договоренностей по урегулированию конфликта.