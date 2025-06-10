США захотели продать Европе грязный газ

РИА «Новости»: сланцевый газ из США сводит на нет европейскую борьбу за климат

США активно продвигают в Европе свой сланцевый газ, который сводит на нет экологические инициативы европейских стран. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аналитический доклад «Сланцевая революция в США — крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире».

«Крайне большой „углеродный след“ добываемых в США сланцевых газа и нефти переводит их в качественно иную категорию энергоносителей и делает их фактически самым экологически грязным топливом в мире», — отметили авторы доклада и добавили, что это сводит на «нет» все глобальные усилия по борьбе с потеплением.

Эксперты подчеркнули, что выбросы парниковых газов при добыче сланцевых энергоносителей в США остаются неучтенными в официальной статистике. И именно эти показатели формируют крупнейшую в мире экологическую проблему.

Реальные выбросы сланцевой промышленности США достигают 4,9 миллиарда тонн СО2-эквивалента в год. По данным за 2018 год, это 13% мировых парниковых выбросов, что в шесть раз превышает показатели Германии и на 25% больше, чем в ЕС. В России этот показатель составил 1,5 миллиарда тонн.

По мнению авторов исследования, США навязывают Европе сланцевый газ, который может сорвать планы ЕС по сокращению выбросов на 55% к 2030 году.

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